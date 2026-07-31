Rifiuti e discariche abusive in Puglia, la Regione riunisce la Cabina di regia: focus anche sul Piano amianto

Contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, controllo delle discariche abusive e aggiornamento del Piano regionale Amianto. Sono stati questi i temi al centro della riunione della Cabina di regia prevista dall’Accordo di Programma Quadro “Tutela ambientale”, convocata questa mattina dall’assessora regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Legione Carabinieri “Puglia”, del Comando Carabinieri Forestali Puglia, dei Carabinieri per la Tutela ambientale – Noe di Bari e Lecce, del Comando regionale della Guardia di Finanza, del Cnr-Itc e di Arpa Puglia. Presenti anche i dirigenti regionali delle sezioni Ciclo rifiuti e bonifiche e Provveditorato-Economato. In apertura è intervenuto anche il nuovo direttore del dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Pompeo Colacicco.

L’Accordo di Programma Quadro “Tutela ambientale”, attualmente in vigore, è stato firmato l’11 marzo 2025, ha durata triennale ed è finanziato con risorse derivanti dalla riscossione del tributo speciale “ecotassa”. Si tratta di uno degli strumenti principali di raccordo istituzionale tra Regione, forze dell’ordine, Arpa Puglia e soggetti tecnico-scientifici per sostenere le attività di prevenzione, vigilanza e contrasto dell’abbandono incontrollato di rifiuti e delle discariche abusive. Tra gli strumenti operativi valorizzati dall’accordo c’è anche il software Perimsiti, utilizzato per la perimetrazione dei siti interessati da abbandoni, per la circolazione delle informazioni tra le istituzioni coinvolte e per il supporto alle attività di verifica, rimozione e quantificazione dei rifiuti illecitamente smaltiti.

“Oggi mi premeva incontrare la Cabina di Regia, che ancora non avevo incontrato nel suo insieme, perché dobbiamo mettere a frutto questi ultimi due anni di validità dell’Accordo per azioni che siano sempre più incisive contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per il controllo del territorio”, ha dichiarato Ciliento. L’assessora ha poi indicato tra le priorità anche l’aggiornamento del Piano regionale Amianto, fermo al 2012. “Dovremo lavorare sull’aggiornamento del Piano regionale Amianto che risale al 2012, sia per mappare il territorio sia per testare lo stato dei manufatti già censiti ovvero la loro integrità a seguito di interventi di contenimento effettuati negli anni scorsi. Alla luce di questo aggiornamento potremo avanzare richiesta di risorse ministeriali da destinare alla rimozione e riqualificazione”.

Un altro obiettivo individuato dalla Cabina di regia è la messa a sistema dei dati in possesso dei diversi soggetti coinvolti, così da disporre di banche dati aggiornate, consultabili rapidamente e utili per azioni coordinate sul territorio. La Regione evidenzia anche il ruolo delle nuove tecnologie. Le forze dell’ordine dispongono ormai di strumenti avanzati e, a breve, sarà siglato un accordo tra Regione Puglia e Agenzia spaziale italiana per potenziare il monitoraggio del territorio con l’ausilio di costellazioni satellitari.

“Dobbiamo lavorare insieme perché abbiamo l’obiettivo comune di tutelare la natura e la salute dei cittadini ma soprattutto di riportare la legalità”, ha aggiunto Ciliento. La Cabina di regia, ha spiegato l’assessora, sarà chiamata ad affrontare sia il fenomeno dell’illegalità legata al traffico e allo smaltimento delle ecoballe, sia l’abbandono diffuso dei rifiuti da parte dei privati lungo le strade o nelle campagne, invece che nei centri di raccolta. “Dobbiamo capire dove avviene il corto circuito, se è un problema di sensibilizzazione ed educazione, su cui questo Assessorato investe tanto, o se è il sintomo di un malcontento che allora dobbiamo decodificare e risolvere”, ha concluso Ciliento. “Continuando a lavorare in squadra potremo avere sempre migliori risultati”.