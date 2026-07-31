Forte scossa di terremoto a Napoli, gente in strada per la paura

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli nella serata di oggi. Secondo le prime informazioni, la magnitudo provvisoria sarebbe compresa tra 3.7 e 4.2.

Dopo il sisma, in alcuni quartieri della città si stanno registrando interruzioni della corrente elettrica. In tanti, spaventati dalla scossa, sono scesi in strada. La situazione è in evoluzione e si attendono ulteriori verifiche per definire con precisione magnitudo, epicentro ed eventuali danni. Al momento le segnalazioni riguardano soprattutto blackout localizzati e paura tra i residenti.