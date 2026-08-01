Bari, addio alla storica pediatra Annamaria Barbone

La dottoressa Annamaria Barbone, stimata pediatra barese, è scomparsa il 31 luglio 2026. La malattia che era riuscita con tenacia e successo a tenere sotto controllo per oltre vent’anni ha vinto la sua battaglia, privando i suoi tanti amici e i suoi tantissimi pazienti, spesso ora genitori di altri pazienti, della sua competenza ed umanità.

Capace di diagnosi precise ed altrove nemmeno pensate, ricordava che era divenuta pediatra per un evento che le sembrò un segno del destino.Nella scuola di specializzazione in anestesia, il primo paziente che le venne affidato fu il pediatra suo e dei suoi fratelli, che egli aveva amorevolmente assistito: lo interpretò come un passaggio di testimone e da lì prese avvio un’attività che ha sempre vissuto con amore, competenza ed abnegazione.

Sono tanti i bambini che devono a lei anche la fortuna di essere diventati adulti, avendo trovato per ciascuno il percorso più giusto per venir fuori da brutte malattie, e tanti sono pure gli adulti che in quel sorriso, in quella capacità di incoraggiare, di stemperare, di motivare hanno trovato conforto e soluzioni vere. Donna eclettica (capace, anche per hobby, di essere attrice in spettacoli di prosa e canto) e madre esemplare, ha avuto la straordinaria capacità di aggregare intorno a sé persone che le riconoscevano grandissime qualità umane: un sorriso per tutti. Le esequie si terranno lunedì alle 16 nella chiesa di San Ferdinando.

Al nostro editore ed ai suoi familiari le condoglianze di Borderline24.