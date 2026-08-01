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Gioia del Colle, si costituisce in caserma: fermato 40enne per tentato omicidio

Il fermo dopo il ferimento di un 56enne a Casamassima

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Agosto 2026 - 14:32
carabinieriok
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Si è presentato spontaneamente in caserma, consegnandosi ai carabinieri: un uomo di 40 anni è finito così al centro di un’indagine per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Bari nell’ambito di un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa.

L’uomo si è recato spontaneamente presso la Caserma dei Carabinieri di Gioia del Colle, e il provvedimento è stato eseguito dai militari della Compagnia della stessa cittadina.

Nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi alla base del fermo è collegata al ferimento di un 56enne avvenuto nella serata di ieri a Casamassima, per motivazioni di natura privata. L’arma, illegalmente detenuta, è stata sequestrata dagli inquirenti.

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