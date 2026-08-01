Euro 2032, formalizzata la disponibilità del Comune: Bari ci crede ancora

Il Comune ha inviato nei giorni scorsi alla FIGC una lettera con cui formalizza, entro la scadenza del 31 luglio, la disponibilità a proseguire il percorso di candidatura della città e dello stadio San Nicola per ospitare UEFA Euro 2032. A firmarla è il sindaco Vito Leccese, che conferma la volontà dell’amministrazione di fare la propria parte nel rispetto delle tempistiche fissate dalla Federazione.

Nella nota il primo cittadino ripercorre il cammino intrapreso dal Comune negli ultimi anni su questo fronte, a partire dall’adesione al percorso promosso dalla FIGC sin dal 2022. Vengono richiamati anche la predisposizione del dossier tecnico trasmesso alla UEFA, la partecipazione dei tecnici comunali ai tavoli di lavoro e gli approfondimenti condotti sugli interventi necessari per adeguare l’impianto ai requisiti previsti dalla manifestazione.

Un passaggio della lettera è dedicato al vincolo autoriale che grava sullo stadio San Nicola, elemento che secondo il sindaco rende l’amministrazione già consapevole della portata degli interventi richiesti. Le stime a disposizione del Comune parlano di una modifica profonda e sostanziale dell’attuale struttura dello stadio, mentre le valutazioni dei tecnici comunali indicano in circa 600 giorni naturali e consecutivi il tempo necessario per l’avvio dei lavori, a cui andrebbe aggiunta la fase di progettazione.

È proprio a partire da questi numeri che il sindaco richiama nella lettera la necessità di individuare un percorso sostenibile dal punto di vista economico. «Alla luce del considerevole impegno economico richiesto dall’operazione – scrive Leccese – l’Amministrazione comunale ha più volte rappresentato ai diversi interlocutori l’esigenza di un congruo sostegno finanziario o, in alternativa, l’individuazione di una forma di partenariato pubblico-privato. In tale scenario, e senza uno specifico finanziamento dell’opera, risulterebbe impossibile finanziare con risorse comunali questo intervento».

Nonostante questo nodo economico ancora da sciogliere, il sindaco ribadisce nella lettera la volontà della città di proseguire nel percorso di candidatura, confermando la piena disponibilità del Comune a collaborare con la FIGC e con il comitato organizzatore in tutte le fasi successive del progetto. L’auspicio, si legge ancora nella nota, è che possano essere individuati gli strumenti finanziari e amministrativi necessari per consentire alla città di ospitare una manifestazione di così grande rilievo internazionale.