Bari, via Argiro: il cantiere Pnrr verso il traguardo

Un sopralluogo mattutino ha permesso di fare il punto sui lavori di via Argiro, il cantiere di riqualificazione che si avvia ormai verso la conclusione. A visitarlo sono stati il sindaco Vito Leccese e l’assessora alla Polizia Locale Carla Palone, per verificare da vicino lo stato di avanzamento di un’opera che sta ridisegnando circa 14mila metri quadrati di spazio urbano.

Si tratta di uno degli interventi finanziati con le risorse del PNRR più vicini al traguardo, pensato per trasformare la strada in una rambla moderna, accessibile e più verde. Dopo la riapertura al traffico dell’incrocio con via Calefati, i lavori proseguono ora sull’intersezione con via Principe Amedeo e nelle prossime settimane riguarderanno il completamento degli attraversamenti pedonali e le ultime sistemazioni previste dal progetto.

“Via Argiro ha cambiato volto. So che per i commercianti e i residenti sono stati mesi di sacrifici, ma vedere oggi questa strada viva, animata dalle persone e dalle attività, ci ripaga degli sforzi compiuti. È una delle prime opere del PNRR ad essere vicina al completamento e ci dimostra come i cambiamenti che abbiamo inserito nella nostra visione di città ci restituiranno una Bari più vivibile, più bella e più moderna. Via Argiro è l’esempio di come, in meno di un anno e nonostante le polemiche, sia stata realizzata un’opera pubblica destinata a essere apprezzata negli anni a venire”.

Il sopralluogo è stato anche l’occasione per affrontare un altro tema legato alla vita del quartiere. Con l’assessora Palone si è parlato infatti di rifiuti, e in particolare dell’importanza del rispetto delle regole sul conferimento per le utenze non domestiche: i controlli dei nuclei specializzati, ha ricordato l’assessora, proseguiranno anche nelle settimane estive.