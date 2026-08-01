SABATO, 01 AGOSTO 2026
Cabtutela.it
91,194 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,194 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Nel Salento gli ulivi colpiti dalla xylella cambiano vita: nasce Revolea per salvare il legno della memoria

Il progetto punta a recuperare e valorizzare gli alberi non più vitali trasformandoli in opere d’arte

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Luglio 2026 - 16:55
DSC_1739
  • 2 min

Non cancellare ciò che è andato perduto, ma trasformarlo in una nuova possibilità. È questa l’idea alla base di Revolea, un progetto che nasce nel Salento con l’obiettivo di valorizzare gli ulivi colpiti dalla Xylella, recuperando il legno degli alberi non più vitali e trasformandolo in nuove forme di design, arte e alto artigianato contemporaneo.

Dopo la diffusione della Xylella, molti ulivi del territorio salentino hanno perso la loro vitalità, ma continuano a conservare forma, storia e materia. Alberi che raccontano il legame con la terra, la cultura della cura e il passaggio del tempo attraverso venature, nodi e caratteristiche del legno che possono ancora avere un valore.

Revolea nasce proprio con l’intento di osservare, mappare e valorizzare questo patrimonio prima che venga dimenticato. Il progetto non riguarda l’abbattimento o lo smaltimento degli alberi, ma una soluzione per recuperare e dare nuova vita al legno degli ulivi salentini dopo la Xylella.

Attraverso una rete che coinvolge proprietari di terreni, cittadini sensibili, agricoltori, artigiani e giovani creativi, il progetto punta a costruire una mappa condivisa degli ulivi da sottrarre all’oblio. Chiunque può segnalare un albero attraverso il form del sito www.revolea.it/segnalazioni/#form-segnalazioni, indicando la posizione e caricando una o più foto.

La segnalazione non avvia automaticamente il recupero dell’ulivo, ma rappresenta il primo passo per raccogliere informazioni sul legno presente nel territorio, capire dove si trova, in quali condizioni è e quale potenziale può avere per future azioni di riuso.

Successivamente, attraverso l’incontro tra la materia grezza e il lavoro di designer, scultori e maestranze locali, il legno degli ulivi potrà trasformarsi in pezzi unici di artigianato o opere d’arte, mantenendo il legame con la storia degli alberi da cui proviene.

Con Revolea, il Salento punta così a trasformare una ferita del territorio in un percorso di recupero e valorizzazione, coinvolgendo la comunità nella costruzione di una nuova fase legata alla memoria degli ulivi e alla loro capacità di raccontare ancora una storia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Calcio

Euro 2032, formalizzata la disponibilità del...

Il Comune ha inviato nei giorni scorsi alla FIGC una lettera...
- 1 Agosto 2026
Musica , Rubriche

Vasco Rossi, l’anima della musica rock...

Ci sono artisti che fanno musica e artisti che riescono a...
- 1 Agosto 2026
Attualità

Nel Salento gli ulivi colpiti dalla...

Non cancellare ciò che è andato perduto, ma trasformarlo in una...
- 1 Agosto 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dalla natura alle antiche tradizioni:...

Piccolo, autentico e circondato da paesaggi alpini, oggi siamo a Fontainemore:...
- 1 Agosto 2026