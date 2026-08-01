A Molfetta arriva il violino nato dalle barche dei migranti: debutto in Puglia nella Cattedrale

Un concerto nella Cattedrale di Molfetta per dare voce a uno strumento unico al mondo, realizzato con il legno delle imbarcazioni dei migranti approdate a Lampedusa e trasformato in un simbolo di memoria e rinascita.

Non sarà soltanto un’esibizione musicale quella in programma questa sera, sabato 1 agosto alle 20.45 nella Cattedrale di Molfetta. Per la prima volta in Puglia sarà presentato il «Violino del mare», costruito recuperando il legno delle imbarcazioni dei migranti approdate a Lampedusa.

Lo strumento è stato realizzato nella liuteria del carcere milanese di Opera nell’ambito del progetto «Metamorfosi» della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Sulle sue venature sono rimasti i colori originari delle barche, blu, azzurro, verde, arancione e rosso, trasformati in una tavolozza che racconta viaggi, speranze e tragedie.

A suonarlo sarà Aurora Laera, tredicenne violinista di Molfetta, che si esibirà accanto ai genitori Daniela Carabellese, violinista con cui ha iniziato il suo percorso musicale, e Pietro Laera, pianista. Il trio proporrà un programma con musiche di Johann Sebastian Bach, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Dmitrij Shostakovich e altri grandi compositori.

L’appuntamento, intitolato «Il suono del mare», è promosso dall’associazione Pro Artibus di Molfetta in collaborazione con l’equipaggio di terra RESQ Puglia – Arca di Pace. Durante la serata saranno raccolte donazioni a favore di RESQ – People Saving People, a sostegno delle attività di soccorso e prima accoglienza dei migranti nel Mediterraneo e nella città di Trieste.

Aurora Laera ha iniziato lo studio del violino all’età di tre anni sotto la guida della madre e ha proseguito il suo percorso al Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari. A soli dodici anni ha superato l’esame di ammissione al triennio accademico di primo livello classificandosi prima in graduatoria con il punteggio di 100/100. Nel suo percorso ha seguito corsi di alto perfezionamento con maestri quali Eva Bindere, Giovanni Angeleri, Francesco Manara e Gabriele Ceci e ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

Accanto a lei ci sarà Daniela Carabellese, primo violino di spalla dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, con una carriera internazionale che l’ha portata a esibirsi in importanti sale da concerto in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America.

Completerà il trio Pietro Laera, concertista e docente al Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari, allievo per oltre dieci anni del pianista Aldo Ciccolini e impegnato in attività artistiche in Italia e all’estero.

Ad arricchire l’evento sarà anche il dialogo tra musica e alta sartoria attraverso gli abiti esclusivi realizzati per l’occasione dall’atelier Gruppo Stile De Virgilio.