Sparatoria in strada nel Barese dopo una lite: un uomo ferito

Un uomo è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nella serata di ieri a Casamassima, nel Barese. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 in via Marconi, una zona centrale del paese, a poca distanza da piazza Moro. Secondo le prime informazioni, le condizioni del ferito non sarebbero gravi. Resta invece ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Poco prima della sparatoria, nella stessa zona, sarebbe stata segnalata una lite particolarmente accesa. Alcuni residenti avrebbero udito urla provenire dalla strada, prima del ferimento. Dopo l’allarme, via Marconi è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale, che hanno delimitato la zona e avviato gli accertamenti. Le indagini sono in corso per ricostruire la sequenza dei fatti, capire se la lite sia collegata al colpo esploso e individuare eventuali responsabili.

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