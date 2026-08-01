Ancora un assalto a bancomat nel Barese, ladri in fuga con il bottino

Un’esplosione ha distrutto nella notte il bancomat della filiale BdM di Ceglie del Campo, quartiere di Bari. Il boato è avvenuto intorno alle 4 del mattino e ha provocato ingenti danni all’istituto di credito. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero fatto saltare lo sportello automatico per tentare di impossessarsi del denaro contenuto nell’erogatore. Dopo l’esplosione, i responsabili si sono dati alla fuga.

Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via i contanti. Gli accertamenti sono in corso e serviranno anche a quantificare l’ammontare dei danni subiti dalla filiale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Scientifica e della Squadra mobile della Questura di Bari, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Elementi utili potrebbero arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire le fasi del colpo e individuare i responsabili.