A Bitonto il jazz torna sotto la Cattedrale: cinque giorni di musica con il Beat Onto Jazz Festival

Torna il Beat Onto Jazz Festival con un appuntamento speciale dedicato ai 25 anni della kermesse musicale. Da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto, nel cuore del centro storico di Bitonto, ai piedi della Cattedrale romanica, il festival proporrà cinque giornate di concerti con protagonisti della scena jazz contemporanea, tra formazioni internazionali, progetti originali e omaggi ai grandi della musica.

L’apertura, ieri 31 luglio, è stata affidata all’Aaron Goldberg Trio, formazione composta da Aaron Goldberg al piano, Joe Santoro alla batteria e Matt Penman al contrabbasso. Subito dopo spazio a “Milonga de Buenos Aires” del Nuovo Trio Accord, con Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello e Manuel Petti alla fisarmonica, accompagnato dalle coreografie dei ballerini argentini Rachele Morelli e Nelson Piliu. Il progetto sarà un omaggio alla musica di Astor Piazzolla.

Il programma di oggi 1° agosto propone il concerto “Jazz around the world Nova Vojaĝo”, con Cristina Lacirignola alla voce, Mino Lacirignola alla tromba flicorno, Andrea Gargiulo al piano e arrangiamenti, Francesco Manfredi al clarinetto, Giorgio Vendola al contrabbasso ed Enzo Lanzo alla batteria. Un percorso tra canti popolari, successi pop degli ultimi decenni, arie operistiche e ritmi dall’Africa e dal Sud America, attraverso il linguaggio dell’improvvisazione jazz.

La stessa serata vedrà anche il progetto “Sound Archives – Time Machine” di Maurizio Rolli, bassista eclettico accompagnato da Giulio Gentile al pianoforte, Emanuela Di Benedetto alla voce, Gianluca Caporale al sax e Nicola D’Auria alla batteria e percussioni. Un lavoro che unisce tradizione jazzistica, musica colta del Novecento, energia del rock, flamenco e folklori europei, con lievi spruzzate di elettronica.

Il 2 agosto sarà la volta di “When time slipped away”, concerto del Giorgio Albanese Group, formazione di otto elementi che riunisce talenti della scena jazz pugliese ed europea. A seguire salirà sul palco il Pete Roth Trio, gruppo britannico di jazz contemporaneo che vede la presenza di Bill Bruford, storico batterista progressive rock di Yes, King Crimson ed Earthworks, tornato sul palco dopo quindici anni di ritiro dalle scene. Con Pete Roth alla chitarra e Mick Pratt alla bass guitar, il progetto propone un’esperienza “quasi jazz” tra improvvisazione e contaminazioni di generi.

La giornata del 3 agosto sarà dedicata alle esibizioni di Emma Smith, una delle voci più apprezzate del jazz britannico, con Andreu Pitarch, Samuel Watts e Jack Tustin, e dell’eclettico bassista vietnamita Chris Minh Doky con i ‘The Nomads’, formazione composta da Till Brönner alla tromba, Manu Katché alla batteria e George Whitty alle tastiere.

La serata conclusiva del 4 agosto vedrà protagonista il quartetto Saxofollia, composto da Fabrizio Benevelli, Giovanni Contri, Marco Ferri e Alessandro Creola, con un omaggio a Miles Davis e John Coltrane nel centenario dalla loro nascita. A chiudere l’edizione 2026 sarà la “Banda” di Pino Minafra, progetto che punta a salvare dall’oblio la secolare tradizione bandistica del Sud Italia e a proiettarla nel presente attraverso nuovi arrangiamenti.

Ad accompagnare la Banda di Minafra saranno le Faraualla, quartetto vocale femminile composto da Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Loredana Savino, che dal 1995 trasforma la voce umana in strumento.

Durante i giorni del festival sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata ai 25 anni della manifestazione, allestita nel Sancti Nicolai Convivium e aperta a partire dalle 19. L’edizione 2026 unirà musica e arte anche grazie alla collaborazione con la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, che renderà fruibili in orari ampliati le esposizioni, con guide gratuite.