Incendio sulla litoranea di Marina di Pulsano, in fiamme quattro auto

Una colonna di fumo nero visibile da lontano ha spezzato il tranquillo pomeriggio di tanti bagnanti a Marina di Pulsano, richiamando l’attenzione di chi si trovava sulla litoranea nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13 in viale della Fontana, su un terreno privato a pochi metri dal mare, coinvolgendo quattro autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere partito da una macchina elettrica parcheggiata nella zona, per poi propagarsi alle canne e alla vegetazione circostante, alimentandosi rapidamente e rendendo la situazione ancora più difficile da contenere nei primi istanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, che si sono occupati sia delle operazioni di spegnimento sia della messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme. Non si registrano, fortunatamente, feriti né persone coinvolte nell’incendio.

Sono in corso, intanto, gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per ricostruire con precisione le cause che hanno determinato l’innesco dell’incendio.