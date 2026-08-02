Cucina, ricca di vitamine e alleata della salute: in tavola l’uva

Dolce, succosa e preziosa alleata della salute, l’uva è uno dei frutti più amati e versatili della stagione. Oltre a essere protagonista di macedonie, dessert e della vendemmia che dà origine al vino, può essere utilizzata anche in numerose preparazioni salate, regalando un piacevole contrasto di sapori. Ma andiamo per gradi.

L’uva è ricca di acqua, vitamine e sali minerali ed è nota soprattutto per l’elevato contenuto di antiossidanti naturali. Tra questi spicca il resveratrolo, presente soprattutto nella buccia dell’uva nera, una sostanza che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a favorire il benessere cardiovascolare. Ma non è tutto. Questo frutto apporta vitamina C e vitamine del gruppo B, utili per sostenere il sistema immunitario e il metabolismo energetico. È inoltre una buona fonte di potassio, minerale importante per il corretto funzionamento dei muscoli e per l’equilibrio della pressione arteriosa.

Grazie alla presenza di polifenoli e flavonoidi, l’uva aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi, contribuendo a rallentare l’invecchiamento cellulare. Le fibre contenute nella buccia favoriscono inoltre la regolarità intestinale e il buon funzionamento dell’apparato digerente. Pur essendo un frutto naturalmente ricco di zuccheri, se consumata nelle giuste quantità può trovare spazio all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata. Ecco due ricette salate semplici e gustose per portarla in tavola.

Insalata con uva, noci e gorgonzola

Lavate accuratamente gli acini d’uva e tagliateli a metà eliminando gli eventuali semi. Disponete in una ciotola dell’insalata mista con rucola e songino, aggiungete l’uva, gherigli di noci spezzettati e cubetti di gorgonzola dolce. Completate con un filo di olio extravergine d’oliva, qualche goccia di aceto balsamico, un pizzico di sale e pepe nero. Mescolate delicatamente e servite come antipasto o piatto unico leggero.

Focaccia con uva e rosmarino

Stendete l’impasto della focaccia in una teglia leggermente oliata e distribuite sulla superficie gli acini d’uva, preferibilmente nera, leggermente schiacciati. Aggiungete aghi di rosmarino fresco, un filo di olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale grosso. Lasciate lievitare ancora per qualche minuto, quindi cuocete in forno preriscaldato a 200 °C per circa 20-25 minuti, fino a quando la focaccia sarà dorata.