Bari piange Alberto Tedesco, addio al “padre politico” di Decaro

Se n’è andato all’età di 76 anni, dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo, uno dei protagonisti della politica pugliese degli ultimi decenni. Alberto Tedesco è morto nella mattinata di domenica 2 agosto, lasciando un vuoto in quell’area socialista che per anni ha rappresentato con convinzione a Bari e in tutta la regione.

La sua carriera politica inizia nel lontano 1985, quando viene eletto per la prima volta consigliere regionale. Da lì un percorso lungo e non privo di ostacoli, che lo porta negli anni Duemila a toccare il punto più alto della sua esperienza istituzionale. Nel 2005 Nichi Vendola lo chiama a ricoprire l’incarico di assessore regionale alla Sanità, ruolo che lo trasforma in uno degli uomini di peso di quella giunta, tra qualche malumore nel centrosinistra e le critiche che arrivavano dal centrodestra.

Prima di arrivare a Roma, Tedesco tenta più volte la strada del Parlamento senza riuscire a farcela. L’occasione arriva nel 2009, quando viene eletto senatore con il Pd: subentra infatti come primo dei non eletti a Paolo De Castro, passato nel frattempo al Parlamento europeo. Il suo percorso da senatore, però, si intreccia anche con vicende giudiziarie: nel 2011 il Senato respinge la richiesta di arresto nei suoi confronti.

Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da un progressivo allontanamento dalla scena politica, complici anche dolorose vicende personali, tra cui la perdita di un figlio e della moglie a cui era legato.

C’è un capitolo della storia politica di Tedesco che lo lega indissolubilmente a uno dei volti più noti della politica barese di oggi. Per lungo tempo è stato infatti considerato il «padre politico» di Antonio Decaro. Fu lui, insieme ai socialisti, a proporlo nel 2004 all’allora sindaco Michele Emiliano come assessore comunale al Traffico, quando Decaro era un ingegnere di appena 34 anni, senza alcuna esperienza politica o amministrativa alle spalle. Un rapporto che negli anni successivi si è però progressivamente raffreddato, fino ad arrivare alle Amministrative di Bari del 2014, quando l’ex senatore scelse di schierarsi apertamente con il candidato sindaco del centrodestra, l’ex amministratore unico di Aeroporti di Puglia Mimmo Di Paola.

I funerali di Alberto Tedesco si terranno lunedì 3 agosto alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando, a Bari. (Foto Facebook Psi Caldararo)