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Bari, sabato di paura in Piazza del Ferrarese: quindicenne preso a pugni

Baby gang in azione nel cuore della movida barese

Pubblicato da: redazione | Dom, 2 Agosto 2026 - 11:24
(foto repertorio)
  • 19 sec

Il sabato sera in Piazza del Ferrarese, uno dei luoghi simbolo della movida barese, si è trasformato in un momento di paura per un gruppo di quindicenni che stava semplicemente trascorrendo la serata come tanti altri ragazzi della loro età. Erano circa le 22.30 quando la tranquilla passeggiata è stata interrotta da un’aggressione improvvisa e violenta.

Un gruppo composto da 15 a 20 ragazzi ha accerchiato i giovani, dando poi il via a un pestaggio fatto di spintoni, calci e pugni. Nella colluttazione uno dei ragazzi ha riportato la rottura del naso. Solo l’intervento tempestivo di alcuni passanti, che si sono frapposti tra aggressori e vittime, ha evitato conseguenze più gravi.

Una volta capito che la situazione si stava mettendo male per loro, gli aggressori si sono dati alla fuga, ma non prima di aver continuato a inveire a distanza contro i ragazzi appena picchiati, con un atteggiamento di scherno che ha reso ancora più amara la serata per le vittime.

Foto di repertorio

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