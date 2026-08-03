Bari set cinematografico per un giorno, previsti possibili disagi per alcune linee Amtab

Bari diventa set cinematografico per un giorno. Martedì 4 agosto sono in programma le riprese del cortometraggio “Il Giro”, a cura di Educativa di Strada, con la collaborazione di Intervallo Film e dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi di San Pio. Le riprese interesseranno strada Monsignor Jolando Nuzzi, in corrispondenza delle fermate Nuzzi-Zaccaria, nella fascia oraria compresa tra le 16.30 e le 20.

Per consentire lo svolgimento delle attività, i bus Amtab delle linee 11 e 11/ che percorrono le vie limitrofe o interessate dalle riprese potrebbero subire lievi ritardi in entrambe le direzioni. Non risultano divieti di transito o di sosta, ma è previsto un servizio di coordinamento per limitare eventuali disagi all’utenza e garantire il regolare svolgimento delle riprese. Amtab precisa che “nessun utente in attesa alla fermata o presente a bordo dei bus al momento delle riprese verrà inquadrato”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli operatori del numero verde 800 450 444.