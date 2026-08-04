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A fuoco furgone sulla provinciale nel Barese: danneggiati anche ulivi

L'intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Agosto 2026 - 09:06
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  • 29 sec

A fuoco  un furgone sulla SP76 Acquaviva delle Fonti – Sannicandro di Bari.

Il conducente, dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal vano motore del mezzo commerciale, ha prontamente accostato il veicolo a margine della carreggiata. Il furgone, vuoto e diretto a effettuare un carico di merce, aveva appena effettuato il rifornimento di gasolio. Tuttavia, nel breve lasso di tempo necessario per allertare i soccorsi, la cabina è stata completamente avvolta dalle fiamme. All’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, l’intero veicolo era già interessato dall’incendio.

La prima squadra intervenuta dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari è stata supportata sin dalle prime fasi operative dall’autobotte, circostanza che ha consentito di contenere rapidamente il rogo e di procedere alla sua completa estinzione in pochi minuti. Il tempestivo intervento ha inoltre impedito che le fiamme si propagassero al vicino uliveto: quattro alberi di ulivo sono stati solo parzialmente interessati dal calore e dalle fiamme, ma il rapido spegnimento ha evitato conseguenze ben più gravi, salvaguardando il resto della vegetazione.

Al termine dell’intervento non si registrano persone coinvolte o ferite.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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