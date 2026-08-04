Boom passeggeri negli aeroporti di Puglia: oltre 7 milioni da gennaio

I dati del traffico passeggeri registrato sulla rete aeroportuale pugliese confermano, anche per il mese di luglio, il positivo andamento che sta caratterizzando il 2026. Dagli stessi emerge evidente la stretta correlazione tra l’ottimo andamento del turismo in Puglia, brand sempre più affermato a livello globale, e la crescita del traffico sui nostri scali, soprattutto di quello internazionale.

Nello scorso mese, infatti, sulla rete aeroportuale pugliese i passeggeri in arrivo e in partenza sono stati 1.435.050, con un incremento del 12,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di questi 973.014 sono stati i passeggeri su Bari (+13,3%) e 456.715 quelli sullaeroporto di Brindisi (+12,2%). Più che positivo il dato riferito alla linea internazionale che si è attestato a 648.575 passeggeri su Bari (+19,9%) e a 175.182 su Brindisi (+23,7%).

Su base annua, nei primi sette mesi, sulla rete pugliese, i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 7.153.971, con un incremento del 10,9% rispetto allo stesso del 2025. Di questi 3.548.189 sono stati i passeggeri su voli di linea nazionali (+2,9%) e 3.557.000 (+21%) quelli su voli di linea internazionale.

I passeggeri in arrivo e partenza dallaeroporto del Salento di Brindisi sono stati 2.156.974 (+10%) rispetto a 1.961235 dei primi sette mesi del 2025, mente il dato riferito alla linea internazionale si attesta a 634.827 passeggeri, in crescita del 23,6%.

Sul Karol Wojtyla di Bari i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 4.964.218 (+11,7%) rispetto ai primi sette mesi del 2025. Se i passeggeri di linea nazionale crescono dell 1,6% rispetto allanno precedente, decisamente migliore lincremento della linea internazionale (+ 20,5%), passata dai 2.424.888 passeggeri del 2025 ai 2.922.173 del 2026.