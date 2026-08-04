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Bari, nuovi stalli per i taxi in corso Vittorio Emanuele: “Per rispondere a esigenze lavoratori e utenti”

Davanti al teatro Piccinni

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Agosto 2026 - 15:55
04-08-26 Corso Vittorio Emanuele, realizzati i nuovi stalli taxi davanti al Teatro Piccinni_2
  • 2 min

Nuovi stalli per i taxi a Bari, in corso Vittorio Emanuele. Lo rende noto l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi evidenziando che è stata completata questa mattina la realizzazione della segnaletica orizzontale definitiva per la nuova stazione taxi  davanti al Teatro Piccinni. Più nello specifico, la nuova postazione è composta da sei stalli riservati ai taxi e sostituisce quella precedentemente collocata in piazza Massari, rimossa nell’ambito della riorganizzazione della viabilità e della rideterminazione delle corsie prevista per il sistema BRT.

La nuova collocazione è stata individuata d’intesa con le rappresentanze dei tassisti, privilegiando un’area centrale, facilmente riconoscibile e di particolare visibilità, in prossimità di luoghi simbolici della città quali il Teatro Piccinni e il Palazzo della Città con l’obiettivo di garantire un servizio più funzionale e facilmente accessibile sia ai cittadini sia ai visitatori. Nei prossimi giorni, una volta installata la segnaletica verticale relativa alla nuova area taxi, si proseguirà con gli interventi di sistemazione degli stalli previsti lungo l’asse di corso Vittorio Emanuele: l’attivazione del BRT, infatti, non comporterà l’eliminazione di tutti i posti auto presenti sul corso, in quanto resteranno disponibili gli stalli di sosta nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Quintino Sella.

“La nuova stazione taxi – commenta Domenico Scaramuzzi – è la risposta a un impegno preso con i tassisti e rappresenta uno degli interventi previsti nell’ambito del complessivo ridisegno degli spazi lungo corso Vittorio Emanuele, finalizzato a coniugare le esigenze della mobilità pubblica con quelle dei servizi a disposizione della cittadinanza”, ha concluso.

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