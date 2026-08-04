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Feste patronali, il Comune di Bari stanzia 50 mila euro

Diecimila euro a municipio: "Patrimonio identitario della comunità"

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Agosto 2026 - 12:16
04-08-26 repertorio feste patronali
  • 2 min

L’amministrazione comunale ha disposto lo stanziamento di 50mila euro a sostegno delle feste patronali di quartiere, trasferendo su specifici capitoli di spesa 10mila euro a ciascuno dei cinque Municipi della città.

Il sindaco Vito Leccese ha invitato gli uffici a predisporre gli adempimenti amministrativi necessari affinché le risorse siano destinate alle iniziative di supporto e promozione delle feste patronali che si svolgono nei diversi quartieri cittadini.

Lo stanziamento è finalizzato a sostenere le attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose locali, favorendo al tempo stesso occasioni di aggregazione e animazione del tessuto sociale cittadino.

“Le feste patronali rappresentano un patrimonio identitario della nostra comunità. Sono momenti che custodiscono tradizioni, rafforzano il senso di appartenenza e contribuiscono a tenere vivi i nostri quartieri. Con questo stanziamento vogliamo offrire un sostegno concreto ai Municipi affinché possano valorizzare iniziative che, oltre al loro significato religioso e culturale, rappresentano un’importante occasione di partecipazione, socialità e promozione turistica del territorio – dichiara il sindaco Vito Leccese – Questa iniziativa si inserisce nel solco già tracciato dalla Regione Puglia nel 2025, con la Legge Regionale sulle Feste patronali a tutela del patrimonio delle tradizioni pugliesi”.

“La scelta del Sindaco Vito Leccese dà continuità al lavoro portato avanti in questi mesi dalla Commissione Decentramento e confluito, il 16 ottobre scorso, nella prima riunione dell’Osservatorio sul Decentramento – ha detto Antonello Delle Fontane, Presidente della Commissione consiliare -. Lo stanziamento di 10 mila euro per ciascun Municipio rappresenta un primo risultato concreto di quel percorso, riconoscendo il valore delle feste patronali e delle tradizioni locali per l’identità, la cultura e la promozione dei territori”.

 

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