Bari, tombino rotto da oltre un mese in via Carulli: “Transennato, ma nessuno lo ripristina”

Un tombino (e un tratto di marciapiede danneggiati) da oltre un mese in via Carulli, a Bari, sono finiti al centro delle proteste dei cittadini. Secondo quanto denunciato, anche tramite alcune pagine social, l’area sarebbe stata semplicemente transennata, senza però un intervento risolutivo. Diversi residenti hanno rilanciato situazioni simili in altre zone della città, denunciando marciapiedi rotti, cordoli divelti e transenne lasciate per mesi senza lavori visibili.

“Tombino / marciapiedi rotto da più di un mese in via Carulli. Lo hanno solo transennato”, denunciano alcuni. Parole a cui fanno eco quelle di altri che richiamano l’attenzione anche su altre strade del centro cittadino. “Venite a vedere i marciapiedi di via Andrea da Bari dal lato opposto a quelli rifatti per la BRT, tutti rotti e divelti con il pericolo d’inciampare”, denuncia una cittadina. Ma non solo, situazioni analoghe sono state registrate anche in altre zone della città. I residenti chiedono che le transenne non diventino una soluzione permanente e che le aree danneggiate vengano messe realmente in sicurezza “prima che qualcuno possa inciampare e farsi male”.