Scacco contro i furbetti dei rifiuti, pioggia di multe a Bari. Colto in flagranza un 24enne

Un 24enne è stato sorpreso ad abbandonare rifiuti ingombranti in largo San Francesco da Paola, nei pressi del Policlinico di Bari. L’intervento rientra nei controlli della Polizia Locale sul corretto conferimento dei rifiuti e contro l’abbandono illecito sul territorio cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, da poco residente in una strada vicina, sarebbe stato individuato dopo un’attività di osservazione e dopo la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Decisive anche le segnalazioni inviate dai residenti alla Polizia Locale.

Il 24enne è stato sorpreso in flagranza da una pattuglia del nucleo annonario mentre lasciava nei pressi dei cassonetti stradali due cassetti di un armadio a pezzi e altri resti di mobili, probabilmente provenienti dallo svuotamento di un appartamento. L’episodio, secondo quanto riferito, potrebbe essere l’ultimo di tre abbandoni analoghi avvenuti nelle serate precedenti. Il giovane dovrà ora rispondere dell’ipotesi prevista dall’articolo 255 del Codice dell’Ambiente, che prevede l’applicazione di un’ammenda da 1.500 a 18mila euro.

“Non è più tollerabile che, nonostante un servizio gratuito di ritiro di ingombranti messo a disposizione dall’Amiu, si debba assistere a questo scempio”, ha commentato l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone. L’assessora ricorda che per il ritiro degli ingombranti è possibile contattare il numero verde Amiu 800 011 558 o utilizzare il portale dedicato. “Basta una telefonata o un semplice clic per evitare una denuncia penale e il pagamento dei costi di rimozione, che adesso saranno addebitati al ragazzo scoperto sabato scorso a deturpare una piazzetta”, ha aggiunto Palone, ringraziando i cittadini che rispettano le regole e collaborano con le segnalazioni.

Nel frattempo il Comune ha diffuso anche il report dei controlli effettuati dalla Polizia Locale dal primo al 31 luglio. Sono circa 300 le sanzioni elevate per il mancato rispetto delle norme e delle ordinanze sul conferimento dei rifiuti. Di queste, 57 hanno riguardato utenze non domestiche. Per tre attività commerciali è stata disposta la sospensione da tre a cinque giorni a causa della reiterazione delle violazioni. In particolare, un esercizio del litorale nord è stato sospeso per cinque giorni dopo l’accertamento dell’abbandono ripetuto di sacchetti non differenziati all’esterno dei carrellati. Per due attività del centro murattiano, invece, è stata ordinata la chiusura per tre giorni per ripetute contestazioni legate all’esposizione dei carrellati oltre l’orario consentito.

Per quanto riguarda i privati cittadini, il report segnala 121 multe per conferimento fuori orario, 14 per mancata raccolta differenziata, 10 per l’utilizzo di sacchi neri, 17 per conferimenti nei cassonetti stradali da parte di residenti in zone servite dal porta a porta e 27 per abbandono di rifiuti sulla pubblica via da parte di cittadini non residenti. Registrate anche una sanzione per abbandono di rifiuti su sede stradale, una per conferimento errato di rifiuti speciali e cinque per abbandono di piccoli rifiuti su strada. In 31 casi è stata inoltre disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un mese. Il procedimento relativo al 24enne è nella fase degli accertamenti e resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale accertamento definitivo di responsabilità.