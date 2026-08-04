Si insedia il nuovo prefetto di Bari, Riflesso: “Sicurezza ha bisogno di educazione”

“La sicurezza non può più essere intesa solo come maggiore presenza di forze dell’ordine e controllo stringente del territorio, ma dobbiamo realizzarla tutti insieme e passa attraverso l’educazione e la comunicazione con i giovani”. Lo ha detto la nuova prefetta di Bari, Rossana Riflesso, incontrando la stampa in occasione del suo insediamento. Alla domanda se chiederà ulteriori rinforzi di forze dell’ordine al ministro dell’Interno Piantedosi, ha risposto: Vediamo, io ci proverò sempre”. Riflesso ha etichettato come “orribile” l’immagine del volto tumefatto della 26enne picchiata nei giorni scorsi nel parco Rossani del capoluogo pugliese, evidenziando che “di sicurezza urbana parlerò a breve con il sindaco Leccese e troveremo un punto di incontro su tutto”.

Quanto alla movida, che in alcuni quartieri della città crea problemi ai residenti, Riflesso ha spiegato che “è un’opportunità, ma va governata. Ho visto realtà nelle quali la movida non esiste e i ragazzi vanno via, i turisti vanno via. Ci sono interessi contrapposti che vanno rispettati”. La prefetta ha poi parlato dei continui assalti ai bancomat, “una caratteristica di tutta la Puglia, soprattutto della parte nord e della provincia di Bari. Faremo quello che è necessario in collaborazione con la magistratura”. Infine il suo ruolo nell’antimafia: “Al di là dei compiti della magistratura – ha concluso – il mio compito è quello del monitoraggio dei Comuni, per cogliere i segnali più banali che possono però essere significativi”.