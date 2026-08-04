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Rapina in un bar a Bitonto: malviventi agiscono armati di bastoni

Indaga la polizia

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Agosto 2026 - 10:10
polizia carabinieri
  • 36 sec

 Una rapina è stata compita intorno alle 4 del mattino di oggi in un bar di via Repubblica a Bitonto, in provincia di Bari. Ad agire sarebbero state due persone che, armate di bastoni, avrebbero minacciato il titolare del locale, aperto 24 ore su 24, intimandogli di consegnare quanto era in cassa per poi fuggire. Il bottino è da quantificare. Sono in corso indagini da parte della polizia che potrà contare sui sistemi di videosorveglianza della zona.

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