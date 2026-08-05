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Emergenza sangue in Puglia: il 6 agosto apertura straordinaria pomeridiana del Centro Trasfusionale del Miulli

Per agevolare l'organizzazione delle donazioni e ridurre i tempi di attesa, è consigliata la prenotazione telefonica

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 10:14
donazione sangue
  • 40 sec

Per far fronte alla grave carenza di emocomponenti che tradizionalmente si registra durante il periodo estivo, le associazioni Fratres della provincia di Bari, in collaborazione con l’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, promuovono un’apertura straordinaria pomeridiana del Centro Trasfusionale nella giornata di giovedì 6 agosto, dalle ore 17 alle ore 20.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire un’adeguata disponibilità di sangue intero, plasma e piastrine, componenti indispensabili per l’assistenza sanitaria, la gestione delle emergenze, gli interventi chirurgici e le terapie salvavita.

«La disponibilità di emocomponenti è una risorsa strategica insostituibile per l’assistenza sanitaria, essenziale nelle emergenze, in chirurgia e nella cura di patologie oncologiche e rare. Promuovere la donazione consapevole è fondamentale per garantire l’autosufficienza e tutelare il diritto alla salute di tutti» – dichiara il dott. Luigi Destefano, primario del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “F. Miulli”.

Aggiunge Roberto Nacci, presidente Fratres Puglia «Donare il sangue è un gesto semplice ma autenticamente eroico, un atto di amore e responsabilità verso chi lotta per la vita. Durante l’estate il fabbisogno sanitario non si ferma. Invitiamo tutti i cittadini a dedicare un’ora del proprio tempo per offrire una speranza concreta a tanti pazienti».

Per agevolare l’organizzazione delle donazioni e ridurre i tempi di attesa, è fortemente consigliata la prenotazione telefonica.

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