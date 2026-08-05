Bari, i bagni contestati a Santo Spirito installati nel parco Maugeri

“Dal quartiere Libertà ci si aspetta sempre che ci si accontenti. Ma questa volta no”. La denuncia è del consigliere municipale Luca Bratta in merito allo spostamento dei bagni chimici contestati a Santo Spirito nel parco Maugeri.

“Questa mattina sono comparsi i bagni chimici all’interno del Parco Maugeri. Una richiesta che, insieme ai residenti, avanzavo fin dall’apertura del parco, perché un’area pubblica senza servizi igienici è l’ennesima opera lasciata a metà – denuncia Bratta – Ma è impossibile non notare un particolare: sono gli stessi bagni chimici rimossi da Santo Spirito dopo le numerose polemiche. Smontati da una parte e rimontati nel quartiere Libertà. È questo il rispetto che si riserva al nostro quartiere? Davvero si pensa che ai cittadini del Libertà possa andare bene ciò che altrove viene scartato? Come se non bastasse, alcuni di questi bagni sono già danneggiati e presentano evidenti lesioni. Noi non chiediamo favori. Chiediamo che il quartiere Libertà venga trattato con la stessa dignità riservata a tutti gli altri quartieri della città. Perché i cittadini del Libertà non sono cittadini di serie B”.