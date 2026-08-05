Trani, travolto da un’auto: muore 65enne

Un uomo di 65 anni è morto a Trani dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino di oggi in via delle Tufare.

L’automobilista si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il 65enne è stato trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria dove è morto. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri che indagano per omicidio stradale. Il conducente dell’auto, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, come da prassi è stato sottoposto ai test tossicologici utili a capire se avesse assunto droghe o alcolici. L’auto è stata sequestrata.