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Lunghe attese ai passaggi a livello, il sindaco di Conversano diffida le Sud Est

La denuncia sui disservizi e le lunghe attese

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 10:21
code conversano passaggi a livello
  • 40 sec

Il Sindaco Giuseppe Lovascio e l’Assessore ai Trasporti Carlo Gungolo rendono noto che è stata trasmessa a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.p.A. una diffida formale ad adempiere, a seguito dei gravi e reiterati malfunzionamenti dei passaggi a livello presenti sul territorio comunale. La decisione si è resa necessaria dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e dagli utenti della strada sin dalla riattivazione della circolazione ferroviaria: in diversi casi, le barriere dei passaggi a livello sono rimaste abbassate per tempi anomali, fino a trenta/quaranta minuti, causando blocchi della circolazione, lunghe code e pesanti disagi per lavoratori, imprese e residenti. Un ulteriore episodio si è verificato nei giorni scorsi intorno alle 13:30 presso il passaggio a livello di via Polignano, in concomitanza con il transito del treno di un treno dove il protrarsi della chiusura ha ritardato l’intervento di un’ambulanza diretta al nuovo ospedale Monopoli-Fasano.

Il Comune chiede a Ferrovie del Sud Est, con urgenza:
– l’individuazione immediata delle cause dei malfunzionamenti;
– il ripristino della piena efficienza dei passaggi a livello;
– l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano i tempi di chiusura delle barriere e garantiscano il passaggio dei mezzi di emergenza.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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