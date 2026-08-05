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Bari, torna in funzione la storica “Capa di Ferro” sul lungomare Imperatore Augusto

Riattivata la fontanella all’ingresso di piazza del Ferrarese dopo gli interventi del Comune e di Acquedotto Pugliese

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 15:12
Capa di Ferro
  • 2 min

È tornata in funzione la storica fontanella di lungomare Imperatore Augusto, all’ingresso di piazza del Ferrarese, una delle “Cape di Ferro” più conosciute della città. Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici della ripartizione IVOP del Comune di Bari e di Acquedotto Pugliese per verificare la riattivazione del punto di erogazione. La fontanella era rimasta chiusa nelle scorse settimane in via precauzionale, dopo le verifiche periodiche dell’Asl che avevano evidenziato una non conformità dell’acqua.

Durante il periodo di stop, il Comune ha provveduto alla sostituzione del gruppo interno della fontanella, mentre Acquedotto Pugliese ha completato gli interventi di propria competenza. Le nuove analisi hanno dato esito conforme, consentendo così la riapertura in sicurezza. “Oggi restituiamo finalmente ai baresi un piccolo simbolo della nostra città. La Capa di Ferro non è soltanto una fontanella: è un luogo della memoria quotidiana, dove generazioni di cittadini e visitatori si sono fermati per abbeverarsi. In molti mi avevano richiesto di far rimettere in funzione quella fontana a servizio dei residenti di bari vecchia, dei turisti e dei tanti runners che corrono lungo quel tratto di lungomare. Finalmente ieri abbiamo avuto il responso positivo da parte della Asl sulla qualità dell’acqua e oggi il primo zampillo. L’acqua è un bene di tutti e le Cape di ferro sono un patrimonio identitario che va custodito. Per questo abbiamo seguito passo dopo passo gli interventi necessari, insieme ad Acquedotto Pugliese e all’ASL, fino alla riapertura in piena sicurezza. Ora sta a tutti noi prenderci cura”.

 

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