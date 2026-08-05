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Bari, alberi secchi in piazza Moro: Leccese chiede maggiore attenzione alla cura

Questa mattina il sopralluogo nell'area interessata dal cantiere Rfi dopo le segnalazioni negli scorsi giorni in merito alle condizioni degli alberi storici

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 14:24
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  • 46 sec

Sopralluogo questa mattina del sindaco Vito Leccese in piazza Aldo Moro, nell’area del cantiere Rfi interessata dai lavori di riqualificazione. La visita è stata effettuata dopo alcune segnalazioni relative allo stato di sofferenza di parte delle essenze vegetali presenti nella piazza. Tantissimi anche i post condivisi sui social in merito alle condizioni degli alberi storici.

Nel corso del sopralluogo il sindaco, visibilmente contrariato per le condizioni riscontrate nel cantiere, ha incontrato il direttore dei lavori, chiedendo in modo deciso di prestare la massima attenzione alla cura del verde durante tutte le fasi dell’intervento. In particolare, Leccese ha sollecitato verifiche sul corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione, affinché alberature ed essenze vegetali possano essere adeguatamente tutelate mentre proseguono i lavori. Il direttore dei lavori ha riferito che l’irrigazione è stata ripristinata già da due giorni. Ha inoltre segnalato che, nella porzione di piazza già restituita alla fruizione pubblica, l’impianto sarebbe stato manomesso e sarebbe stato rubato l’interruttore orario astronomico che ne regola il funzionamento.

La direzione dei lavori, secondo quanto emerso, si sarebbe già attivata per il ripristino delle apparecchiature danneggiate e per un monitoraggio costante dell’impianto. La tutela del patrimonio arboreo rappresenta una priorità dell’amministrazione comunale e costituisce parte integrante dell’intervento di riqualificazione di piazza Aldo Moro.

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