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Mesagne, bimba di sei anni cade dal secondo piano: è in codice rosso

Sul posto 118 e commissariato per ricostruire l'accaduto

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 19:34
ambulanza
  • 37 sec

Sette metri di volo, poi l’asfalto della periferia di Mesagne. Una bambina di sei anni è precipitata dalla finestra dell’appartamento al secondo piano di una palazzina dove vivono i suoi nonni, ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del commissariato, impegnati a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo i medici stanno effettuando gli accertamenti necessari per valutare le condizioni della piccola.

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