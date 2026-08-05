Mesagne, bimba di sei anni cade dal secondo piano: è in codice rosso

Sette metri di volo, poi l’asfalto della periferia di Mesagne. Una bambina di sei anni è precipitata dalla finestra dell’appartamento al secondo piano di una palazzina dove vivono i suoi nonni, ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del commissariato, impegnati a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo i medici stanno effettuando gli accertamenti necessari per valutare le condizioni della piccola.