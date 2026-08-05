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Assalti agli Atm nel Cosentino, arrestato un 23enne della provincia di Bari

Il giovane è ritenuto il presunto autore di alcuni furti avvenuti a dicembre

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Agosto 2026 - 15:00
carabinieri
  • 17 sec

Un giovane di 23 anni della provincia di Bari è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto il presunto autore di due assalti agli sportelli Atm degli uffici postali di Lauropoli e Laino, nel Cosentino. Gli episodi risalgono al 23 e al 29 dicembre scorso. Al 23enne è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari.

Le ipotesi di reato contestate sono furto pluriaggravato e porto illegale di esplosivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i carabinieri delle compagnie di Cassano all’Ionio e Castrovillari hanno analizzato e incrociato i dati raccolti nel corso delle indagini, arrivando così all’identificazione del giovane barese. Le attività investigative proseguono sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari, per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire nel dettaglio la dinamica degli assalti. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per il 23enne vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Foto repertorio

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