Parte da sabato il servizio di bus navetta all’interno del Policlinico. Sarà gestito dall’Amtab. I pulmini denominati “linea h” effettueranno un percorso di tipo circolare per tutti i giorni dell’anno (senza sosta quindi neanche nei festivi) dalle 7 alle 19.50, con frequenza ogni dieci minuti.

Tredici le fermate, ciascuna delle quali attrezzata con pensilina dotata di seduta e palina informativa: Polipark, Anatomia Patologica e Medicina Legale; Balestrazzi e Ortopedia; Patologia medica; Nuova Dialisi; Padiglione Chini e piazza dei Servizi amministrativi; Radiologia; Chirurgia Neuropsichiatria; CUP e Ginecologia; Asclepios; Pediatria; Oculistica.

Intanto è già attiva la nuova area parcheggio, sempre interna al Policlinico (tra i varchi di viale Ennio e di via Albanese) con 114 posti a pagamento. La sosta in tale zona è gratuita per il solo personale del Policlinico in pronta disponibilità notturna, nella fascia oraria 21.30 – 6.30. Per gli altri la tariffa è di un euro l’ora.

Nel nuovo piano viabilità è prevista anche la realizzazione di un’area fitness e di un teatro all’aperto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.