Cinque aperture straordinarie domani dei mercati. Dalle 8 alle 14 apriranno i mercati di corso Mazzini, San Girolamo (ne dà notizia Vito Cassano, amministratore del consorzio che gestisce i 2 mercati coperti e membro Fiva Confcommercio), Santa Scolastica e via Amendola. Fino alle 20 quello di via Vaccarella a Carbonara. La decisione è stata presa in accordo tra Comune e associazioni di categoria per venire incontro alle esigenze dei baresi che in questi giorni stanno acquistando alimenti e merci varie in occasione del Natale.

