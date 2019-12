Un regalo da parte di privati per donare un sorriso ai piccoli del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. “Oggi in reparto c’è stata una gran festa – scrivono dall’Agebeo – Ogni bambino ha ricevuto un cuore con il proprio nome realizzato da Patrizia Minardi nota pittrice di Mola. Ogni piano del reparto è stato dotato di un’auto che aiuterà i bambini ad entrare in camera per i vari prelievi con allegria. Le auto sono state donate da Antonello Chiarappa che è stato accompagnato da Stefano Petrillo e Nicolò Andreula che ringraziamo per la donazione”. Un gesto che è stato molto apprezzato dalle famiglie e dai piccoli ricoverati.

(foto Facebook)

