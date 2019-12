A perdere la vita è una donna di 59 anni di Castellana Grotte. Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri della Locale Stazione, insieme ai Vigili del Fuoco, Polizia Locale e due autolettighe del 118. Ma non si è potuto far nulla se non ricostruire la dinamica del grave sinistro stradale: si presume, forse che l’auto una Clio della donna castellanese sia uscita fuori corsia per l’asfalto reso viscido dalla pioggia scontrandosi con l’altra vettura, un’Audi . La strada è stata chiusa al traffico per 90minuti fino al recupero dei mezzi

