Qualche disagio per gli automobilisti sulla tangenziale di Bari. La SS16 questa mattina, la Vigilia di Natale, è stata chiusa al traffico per pochi minuti a causa della caduta di alcuni di calcinacci e pezzi di intonaco dal cavalcavia in direzione Sud, poco prima dell’uscita di Palese. Durante l’intervento di messa in sicurezza il traffico è stato deviato sul percorso interno passando dal quartiere San Paolo.

