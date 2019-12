Tragico incidente sulla strada che collega Castellana Grotte e la Selva di Fasano. Ha perso la vita una donna di 59 anni, Maria Lillo, di Castellana. Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria guidata dalla Lillo, per cause in fase di accertamento, forse in parte legate all’asfalto reso viscido dalla pioggia, si sarebbe scontrata con un’Audi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, polizia municipale e 118. La strada è rimasta chiusa per un’ora e mezza.

