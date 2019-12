Entro i primi mesi del 2020 arrivano quattro nuovi playground in città. Lo comunica il sindaco Antonio Decaro su Facebook. “Da tempo – scrive – stiamo lavorando sui diversi quartieri della città per creare luoghi in cui poter fare attività sportive all’aperto. Abbiamo già inaugurato tanti spazi in cui tanti cittadini, ragazzi e non solo, si danno appuntamento ogni giorno per stare insieme e fare attività fisica. Nei primi mesi del 2020 avremo 4 nuovi nuovi playground, i cui lavori sono ormai quasi al termine. A Sant’Anna, in via Mimmo Conenna, è pronto il nuovo campo da basket con diversi attrezzi ginnici. Al San Paolo, in viale delle Regioni, nel mese di febbraio potremo organizzare una partita di calcetto nel nuovo campetto in erba sintetica, così come faremo a Santa Rita, in quello che sarà il nuovo campo Green mission, e a Torre a Mare nel nuovo campo da calcetto, anche questo in erba sintetica, in strada La penna”.

“Questi – conclude – non sono solo campetti, sono spazi da vivere, per socializzare e imparare a stare insieme, è chissà che qualche futura stella dello sport nazionale e internazionale non nasca proprio in uno di questi spazi”.

