Migliaia di persone stanno affollando questa sera piazza Libertà per il grande concerto di Capodanno. Un evento, trasmesso in diretta su Canale 5, che ha conquistato il pubblico più vasto. Sul palco nomi di primo piano del panorama musicale: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”. Conduce Federica Panicucci.

