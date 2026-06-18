Maturità 2026, si parte oggi: a Bari e provincia oltre 11mila candidati

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Ci siamo. Il conto alla rovescia per migliaia di studenti pugliesi termina oggi. L’Esame di Maturità 2026 inizierà ufficialmente questa mattina con l’attesa prima prova, lo scritto di Italiano comune a tutti gli indirizzi, per poi proseguire domani 19 giugno con la seconda prova incentrata sulle materie caratterizzanti i singoli licei e istituti tecnici.

I dati ufficiali aggiornati a oggi evidenziano una leggera flessione della platea dei diplomandi nel territorio barese. I candidati all’esame sono infatti 11.623 a Bari e provincia, un dato in calo rispetto agli 11.874 registrati lo scorso anno. A livello regionale, la Puglia porta davanti alle commissioni un totale di 36.583 studenti, registrando una sostanziale stabilità rispetto ai 36.683 del 2025. In tutta Italia i maturandi sono invece 527.747, con un incremento complessivo dello 0,6% nel confronto con i 524.415 dello scorso anno. Entrando nel dettaglio della composizione nazionale, i candidati interni sono 513.738 (in aumento dello 0,5% rispetto ai 511.349 del 2025). Il balzo più significativo riguarda però i candidati esterni, che quest’anno salgono a 14.009 unità contro le 13.066 della passata sessione d’esame, segnando una crescita del 7,2%.