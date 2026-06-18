Maturità 2026, si parte oggi: a Bari e provincia oltre 11mila candidati

Ci siamo. Il conto alla rovescia per migliaia di studenti pugliesi termina oggi. L’Esame di Maturità 2026 inizierà ufficialmente questa mattina con l’attesa prima prova, lo scritto di Italiano comune a tutti gli indirizzi, per poi proseguire domani 19 giugno con la seconda prova incentrata sulle materie caratterizzanti i singoli licei e istituti tecnici.
I dati ufficiali aggiornati a oggi evidenziano una leggera flessione della platea dei diplomandi nel territorio barese. I candidati all’esame sono infatti 11.623 a Bari e provincia, un dato in calo rispetto agli 11.874 registrati lo scorso anno. A livello regionale, la Puglia porta davanti alle commissioni un totale di 36.583 studenti, registrando una sostanziale stabilità rispetto ai 36.683 del 2025. In tutta Italia i maturandi sono invece 527.747, con un incremento complessivo dello 0,6% nel confronto con i 524.415 dello scorso anno. Entrando nel dettaglio della composizione nazionale, i candidati interni sono 513.738 (in aumento dello 0,5% rispetto ai 511.349 del 2025). Il balzo più significativo riguarda però i candidati esterni, che quest’anno salgono a 14.009 unità contro le 13.066 della passata sessione d’esame, segnando una crescita del 7,2%.