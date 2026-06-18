GIOVEDì, 18 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,130 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,130 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Maturità 2026, si parte oggi: a Bari e provincia oltre 11mila candidati

Al via alla prima prova di esame

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Giugno 2026 - 18:02
maturità
  • 24 sec
Annunci

fal


Ci siamo. Il conto alla rovescia per migliaia di studenti pugliesi termina oggi. L’Esame di Maturità 2026 inizierà ufficialmente questa mattina con l’attesa prima prova, lo scritto di Italiano comune a tutti gli indirizzi, per poi proseguire domani 19 giugno con la seconda prova incentrata sulle materie caratterizzanti i singoli licei e istituti tecnici.

I dati ufficiali aggiornati a oggi evidenziano una leggera flessione della platea dei diplomandi nel territorio barese. I candidati all’esame sono infatti 11.623 a Bari e provincia, un dato in calo rispetto agli 11.874 registrati lo scorso anno. A livello regionale, la Puglia porta davanti alle commissioni un totale di 36.583 studenti, registrando una sostanziale stabilità rispetto ai 36.683 del 2025. In tutta Italia i maturandi sono invece 527.747, con un incremento complessivo dello 0,6% nel confronto con i 524.415 dello scorso anno. Entrando nel dettaglio della composizione nazionale, i candidati interni sono 513.738 (in aumento dello 0,5% rispetto ai 511.349 del 2025). Il balzo più significativo riguarda però i candidati esterni, che quest’anno salgono a 14.009 unità contro le 13.066 della passata sessione d’esame, segnando una crescita del 7,2%.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Greenpeace, ormai giornate estive sopra 32...

La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore...
- 18 Giugno 2026
Cronaca

Bari, spaccio e degrado urbano: rinforzati...

Nel pomeriggio di ieri 17 giugno è stato effettuato un servizio...
- 18 Giugno 2026
Nazionale

Estate 2026: tengono i flussi in...

Resilienza, flessibilità e una straordinaria capacità di riorientare l’offerta in chiave...
- 18 Giugno 2026
Dalla città

Concerti di Vasco Rossi oggi e...

In occasione dei concerti di Vasco Rossi in programma allo stadio San Nicola...
- 18 Giugno 2026