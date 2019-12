Nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal questore e mirati contro la vendita illegale su area pubblica dei botti, il Bilancio provvisorio delle attività della Polizia Locale di Bari è di 22 sequestri operati in città: 21 sequestri di fuochi d’artificio ctg F1 e F2 per un totale di 58.568 pezzi, 1 sequestro di fuochi d’artificio di ctg F3 e F4 per un totale di 70 pezzi. Per un peso complessivo di circa 40 kg .

