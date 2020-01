Lunedì 6 gennaio alle ore 13.00 si terrà la Mensa dei bisognosi nella parrocchia San Sabino. Per garantire la buona riuscita di questo momento di festa e solidarietà la parrocchia ha bisogno di: insalata verde in busta, banane e mandarini, acqua minerale, coca e aranciata, piatti, bicchieri, posate monouso biodegradabili e compostabili, tovaglioli o rotoli di carta, vassoi vassoi di alluminio, rotoli di carta stagnola, pellicola alimentare, buste per alimenti e guanti in lattice. I beni possono essere portati direttamente in parrocchia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.