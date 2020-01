Via Sparano continua a perdere gli storici negozi, diventando sempre più “multinazionale”. Negli ultimi anni hanno detto addio alla via simbolo dello shopping Case & Casa, Trizio Caiati, Giannini senza dimenticare gli addii più lontani come Ricordi, La Rinascente. Oggi è toccato al negozio di tessuti e stoffe pregiate Pallante, aperto nel 1933. In realtà non si tratta di una vera e propria chiusura ma di un trasferimento in un’altra sede sempre in centro. Fatto sta che via Sparano continua a perdere i suoi pezzi storici: forse per i fitti troppo alti che solo le multinazionali possono permettersi e per la crisi che comunque soffoca il settore, la strada simbolo dello shopping continua a cambiare la sua identità.

(foto Il Murattiano)

