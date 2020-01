La residenza universitaria “Angelo Fraccacreta” di Bari è tra le strutture in gara nel 2020 per il Premio “Delnord”, assegnato dalla Commissione ministeriale paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Tra tutti i collegi universitari italiani, cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione e della Università, ne vengono selezionate ogni anno solo cinque per questo ambito riconoscimento. La Commissione per la scelta parte dai criteri di qualità delle varie fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori. Valuta inoltre le interazioni con il contesto urbano in cui è inserita nonché la qualità della vita universitaria quotidiana in termini di dotazioni, arredi e servizi offerti.

Ogni anno il collegio Fraccacreta mette a disposizione degli studenti universitari 300 posti letto, in stanza singole e doppie, tutte dotate di bagno privato, aria condizionata e connessione internet. La struttura è provvista inoltre di una mensa, una palestra e una sala conferenze di 180 posti oltre che di cucine al piano, sale Tv e studio. Il premio verrà assegnato nei primi mesi del 2020.

