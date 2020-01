Numerosi i danni in tutta la città per il vento forte. L’allerta della Protezione civile iniziata ieri terminerà solo nella serata di oggi. Le raffiche di vento hanno creato disagi ovunque: ieri in corso Vittorio Emanuele sono persino caduti dei pezzi di vetro da una finestra, su San Girolamo la mareggiata si sta portando via porzioni di spiaggia. Oggi in via Spalato tra via Dalmazia e il lungomare è stato chiuso un isolato a causa di una lampada della pubblica illuminazione pericolante. Sono in corso decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta la città.

