Sarà una giornata all’insegna dello shopping e degli eventi per i più piccoli quella di oggi. Dopo l’avvio dei saldi sabato 4 gennaio, come di consueto, i negozi anche oggi resteranno aperti e si attende il tutto esaurito in centro e negli ipermercati.

Gli eventi del Natale a Bari, avviati il 6 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale, si concluderanno oggi, soprattutto nel villaggio allestito in piazza Umberto dove nel pomeriggio sarà possibile incontrare la Befana, dalle 16 alle 21. In programma anche le attività con gli elfi, giochi e balli per i più piccoli. Alle 15.15 e alle 17 e 45 sarà trasmesso un film “Topolino salva il Natale” mentre dalle 17 alle 20 ci sarà la parata dei personaggi delle favole in centro. Animazione teatrale dalle 18 alle 19 con i supereroi e il laboratorio creativo “Il sacco della befana”. La giornata terminerà con le storie e le favole di Natale raccontate dall’elfo. Da domani riaprono le scuole e cominceranno le operazioni di smontaggio dell’albero in piazza del Ferrarese e del villaggio di piazza Umberto.

Appuntamento anche al San Paolo. È “LudoSpazzia all’Epifania”, il nuovo evento della Rete Civica Urbana (RCU) “Kilim” San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore, in programma lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 13 in via Giuseppe De Ribera (mercato rionale aperto). L’appuntamento, ad accesso libero e gratuito, è organizzato da Associazione di volontariato In.Con.Tra., associazione Mondo Migliore Bari, Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi, Fratres Madre Divina Provvidenza, Operatori soccorso Barletta. In caso di cattivo tempo, l’evento sarà spostato in via Barisano da Trani nella palestra dell’associazione In.Con.Tra.