Terribile incidente nel centro di Bitonto, nei pressi dell’istituto Maria Cristina di Savoia, questo pomeriggio intorno alle 16. Un uomo Michele Calabrese, di 41 anni, a bordo di una Citroën C3 stava procedendo verso Modugno all’altezza di Piazza Ferdinando II di Borbone, ma per motivi ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito ad alta velocità contro un palo semaforico.

I soccorsi del 118 sono giunti repentinamente sul luogo del sinistro ma non c’è stato nulla da fare. Per alcune ore il traffico veicolare si è fermato in ambedue le direzioni.

