I vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti in via Emanuele Mola, chiudendo la strada tra via Tanzi e via Carulli per una fugga di gas segnalata da diversi residenti. Sul posto ci sono anche i tecnici dell’Amgas.

