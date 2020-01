Una ricetta semplice: la quiche con pancetta

Ingredienti:

un rotolo di pasta brisè

100 grammi di pancetta a cubetti

30 grammi di parmigiano

100 di gruviera

100 grammi di panna da cucina

100 di latte

3 uova

sale e pepe q.b

Preparazione.

Abbrustolite con l’olio la pancetta in una padella antiaderente. Tritate il gruviera e spargete prima la pancetta e poi il gruviera sulla pasta brisè dopo che l’avrete stesa in una pirofila con carta forno. Mettete da parte. Ora sbattete le uova e aggiungete in una ciotola il latte, la panna, il parmigiano, il sale e il pepe. Frullate. Versate poi il composto sulla pasta brisè. Cuocete a 180°C per circa 30 minuti.